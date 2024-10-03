【欧州CLリーグフェーズ第2節】(スタッド ピエール=モロワ)リール 1-0(前半1-0)R・マドリー<得点者>[リ]ジョナサン・デイビッド(45分+2)<警告>[リ]ジョナサン・デイビッド(90分+3)、バフォデ ディアキテ(90分+6)[R]エンドリッキ(46分)、エドゥアルド・カマビンガ(59分)、ジュード・ベリンガム(78分)、アントニオ・リュディガー(79分)、ルカ・モドリッチ(81分)├王者R・マドリーが完封負け…復帰のムバッペも不発、勇敢