【欧州CLリーグフェーズ第2節】(ヴィラ・パーク)アストン・ビラ 1-0(前半0-0)バイエルン<得点者>[ア]ジョン・デュラン(79分)<警告>[ア]イアン・マートセン(90分+1)、ジエゴ・カルロス(90分+4)、ジョン・デュラン(90分+5)[バ]ダヨ・ウパメカノ(21分)、セルジュ・ニャブリ(66分)観衆:38,991人