■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3692) ＦＦＲＩ 東証グロース (8905) イオンモール 東証プライム (100000018) 日経平均 東証その他 (1662) 石油資源 東証プライム (7776) セルシード 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8020) 兼松 東証プライム (2156) セーラー広