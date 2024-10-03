日本は世界14位…“生活の質が最も高い国”ランキング、韓国の順位は？「上位は良心のある共産主義社会」サーチコリアニュース

生活の質が高い国ランキング発表 1位はデンマーク、日本は14位

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 米メディアが世界89カ国の生活の質を評価し、ランキングを発表した
  • 1位は大半の医療サービスが無料で、育児支援なども提供しているデンマーク
  • 日本は14位にランクインし、アジアではトップとなっている
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