石破総理大臣は日本銀行の植田総裁と面会した後取材に応じ、日銀は現在、利上げする環境にはないとの考えを示しました。石破総理大臣「私は個人的には現在、その（利上げする）ような環境にあるとは思っておりません。追加の利上げをするような環境にあるとは考えておりません」石破総理は官邸で、就任後初めて植田総裁と会談しました。物価や金融情勢について意見交換し、石破総理はデフレ脱却に向けて経済が推移することへ