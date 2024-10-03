シーズンも大詰めとなり、注目されるのが個人タイトルの行方。中でもセ・リーグの最多安打のタイトル争いが熾烈(しれつ)を極めています。3日の試合前時点でトップに立つのが161安打のヤクルト・長岡秀樹選手。2位は阪神の近本光司選手で159安打、3位は157安打の広島・秋山翔吾選手と続きます。注目はプロ5年目で自身初の打撃タイトルがかかる長岡選手。22年にレギュラーを獲得するも、直近2年は打率は2割台前半とバッティングに苦