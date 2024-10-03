岡田将生と中井貴一が共演する10月17日スタートのドラマ『ザ・トラベルナース』（テレビ朝日系／毎週木曜21時放送）に、準レギュラーとして内藤剛志、風間俊介、レギュラーとして渡辺大知、松本大輝、マキタスポーツの出演が決定した。【写真】“全然老けない”風間俊介、「めちゃくちゃ難問」なクイズ出題でネット困惑「え？時空歪んでない？」手術場で医師を補助し、一定の医療行為を実施できる看護資格「NP（＝ナース・プ