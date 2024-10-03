オムロン ヘルスケアは、透明な電極やLED表示でシンプルなデザインを追求した体重体組成計 KRD-508T カラダスキャン（以下KRD-508T）と、ユーザのライフスタイルや住居空間との調和をテーマとした新色の体重体組成計 KRD-408T カラダスキャン（以下KRD-408T）を10月11日（金）に発売します。   ■KRD-508T カラダスキャン KRD-508Tは、「ノイズレス＆スマート」をテーマに、透明な電極とガラス天板で凹凸のないフラットな本