第16回TAMA映画賞の受賞作品と受賞者が3日に発表。最優秀男優賞を藤竜也と吉沢亮、最優秀女優賞を上白石萌音と河合優実、最優秀新進男優賞を松村北斗（SixTONES）、齋藤潤、最優秀新進女優賞を森田想、早瀬憩が受賞した。また、三宅唱監督作『夜明けのすべて』と奥山大史監督作『ぼくのお日さま』が最優秀作品賞に輝いた。【写真】SixTONES・松村北斗×上白石萌音共演、最優秀作品賞に輝いた『夜明けのすべて』場面写真2009年