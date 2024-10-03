航空自衛隊の第302飛行隊が創設50年を迎え、その一環として記念塗装機を披露しました。この部隊は最新ステルス戦闘機F-35Aを運用するため、派手な塗装はできないはず。しかし当該機には4色の派手なマークが描かれていました。往年の傑作マークがついに復活！2024年9月28日、青森県の航空自衛隊三沢基地に所在する第302飛行隊が、創隊50周年を祝う式典行事を基地内で実施しました。この飛行隊は、最新鋭のステルス戦闘機F-35Aを運