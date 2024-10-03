セルティックからバーミンガムへ移籍したMF岩田智輝が現地で絶大な評価イングランド3部バーミンガム・シティの日本代表MF岩田智輝が現地で「ボール奪取マシーン」として絶大な評価を得ている。バーミンガムは現地時間10月1日にリーグ第9節でハダースフィールド・タウンと本拠地で対戦。FWアルフィー・メイの決勝点で1-0の勝利を収めた。8試合を終えて7勝1分の勝ち点22となり、1試合消化の多い2位レクサムに5ポイント差をつけ、