近年、長期雇用契約を結ばずに、空いた隙間時間にすぐに働くことができる「スキマバイト」が注目を集めています。基本的に履歴書や面接などが不要で、専用のアプリで気軽に仕事に応募できるため、自分が好きなタイミングで働きたい人には便利です。ところで、スキマバイトの勤務中にけがをした場合、労災は認められるのでしょうか。スキマバイトの就業時にありがちなトラブルや注意点などについて、社会保険労務士の木村政美さ