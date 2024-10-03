大谷の素顔をチームメイトが語った(C)Getty Images周囲も絶大な存在感を放つ偉才の虜だ。前人未到の50-50到達、日本人初のトリプルスリー達成など、今季も多くの歴史的快挙を成し遂げてきた大谷翔平。現地時間10月1日、地元紙『Los Angeles Times』は、「オオタニが人間性でもドジャースのチームメイトに感銘を与えている」と見出しを打ち、日本人スターの印象について語った同僚のコメントを取り上げている。【動画】米メディ