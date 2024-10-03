フジテレビでは3日午後7時から『FNSドラマ対抗お宝映像アワード』を放送する。この秋から放送される新作ドラマの“撮れたて映像”や、フジテレビに眠る貴重な“お宝映像”、撮影中に起こったハプニング＆おもしろNGシーン、普段は見ることのできないドラマの裏側などを届ける。MCはバナナマン、審査員長を高橋英樹が務め、なえなのが審査員として登場する。【写真】甘美なキスシーンを演じる松本若菜月9ドラマ『嘘解きレトリッ