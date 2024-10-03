チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が10月2日に行われ、ベンフィカ（ポルトガル）とアトレティコ・マドリード（スペイン）が対戦した。ホームのベンフィカは、CLリーグフェーズ第1節でツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）に2−1で勝利。一方、アウェイのアトレティコも、初戦でライプツィヒ（ドイツ）に終了間際の劇的な得点で逆転勝利。ともに2連勝を目指して第2節に臨んだ。前半立ち上がりからホームのベン