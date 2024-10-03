All Aboutが実施しているアンケートから、京都府在住44歳女性のカードローン返済エピソードを紹介します。◆【マンガ】新居に引っ越してすぐ夫の会社が「民事再生」に…54歳専業主婦はどうやって家計を改善した？回答者プロフィール年齢性別：44歳女性同居家族構成：本人、子（15歳）、父（68歳）、母（68歳）居住地：京都府職業：自営業・自由業年収：450万円金融資産：現預金300万円、リスク資産0円「仕事の減少と子の高校進学が