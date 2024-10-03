Trevor Hunnicutt［グリア（米サウスカロライナ州）２日ロイター］ - バイデン米大統領とハリス副大統領は２日、ハリケーン「へリーン」の被災地を視察した。このハリケーンでは南東部が壊滅的被害を受け、死者は１６０人超に上っている。バイデン氏はサウスカロライナ州でマクマスター知事、グラム上院議員、ノースカロライナ州のクーパー知事らと会談。その後、ヘリコプターで上空から被災地域一帯を視察した。一方、ハ