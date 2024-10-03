◆ 21年間のプロ生活に幕「こんなに理想的なゲーム運びで、良い形で終われる引退試合って珍しいのでは」ヤクルト・青木宣親が2日、自身の引退試合で「1番・中堅」で先発出場。2回二死・一塁の場面で迎えた第2打席に左前打で出塁し、サンタナの第17号3ランで本塁に生還した。6回二死で第4打席が回ってくると、右翼線を破る二塁打を放ち有終の美を飾った。青木は引退試合で4打数2安打を記録し、日米通算2730安打・NPB通算打率.31