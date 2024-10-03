［ワシントン２日ロイター］ - １１月の米大統領選を戦う共和党のトランプ前大統領の陣営は２日、９月に調達した選挙資金が１億６０００万ドル超で、月末時点の手元保有額は２億８３００万ドルだったと発表した。調達額は８月の１億３０００万ドルから２３％増加した。