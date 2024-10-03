女優の中村ゆりかが放送中のドラマ『チェイサーゲームW2 美しき天女たち』（テレビ東京ほか）で菅井友香とW主演を務めている。今年はドラマでの主演が続き、ミステリアスな美女役で存在感を発揮している中村に、女優業での夢や近況を聞いた。(前後編の後編)【写真】菅井友香とのW主演が話題、中村ゆりか撮りおろしカット【10点】──今年は『チェイサーゲームW 』シリーズのほかにも『社内処刑人〜彼女は敵を消していく〜』（関西