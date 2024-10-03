グラビアアイドルの瀬戸真凜が、9月27日にDVD『まりんの夏』（竹書房）を発売した。【写真】グラマラスボディを大胆披露した瀬戸真凜【11点】昨年リリースした前作のDVD『ミルキー・グラマー』が大ヒットを飾った瀬戸。9月27日にDVD『まりんの夏』（竹書房）を発売。ますます可愛く、ますますグラマラスに成長したド迫力ボディをあらわにしている。ビーチやプールで撮影したセクシーなダンスシーンほか、フェロモンむんむんの見ど