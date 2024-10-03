女優の宮原華音が9月30日（月）、圧巻ボディに鍛え上げた過去と現在の比較ショットを公開した。【別カット1点】約10年でバキバキに、宮原華音の圧巻美ボディ『仮面ライダーガッチャード』でクロトー役として話題を呼んだ女優・宮原華音。キックボクシング興行「RISE」のラウンドガールを務めるほか、自身もプロキックボクサーとして活躍している。宮原は30日、「1日で3合お米食べてた女の約10年後。 ←17歳→28歳」と自身のXを更