◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズアストロズ―タイガース（２日、米テキサス州ヒューストン＝ミニッツメイドパーク）米大リーグのワイルドカードシリーズ第２戦が２日（日本時間３日）行われ、第１戦にアストロズに先勝したタイガースが８回、同点に追いついた２死満塁から代打イバネスの左翼線二塁打で勝ち越した。両軍無得点の試合は６回から動いた。タイガースがパーカー・メドーズの右翼ポール際への１号ソロで先