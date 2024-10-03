◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦同級１位・那須川天心―同級２位・ジェルウィン・アシロ（１０月１４日、東京・有明アリーナ）初タイトル戦となる１４日のＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦に向け、同級１位の那須川天心が２日、都内のジムで練習を公開した。スパーリングでは世界上位ランカーを圧倒。今回の試合をマクドナルドの「ハッピーセット」の