◇プロ野球セ・リーグ巨人4-2DeNA（2日、東京ドーム）この日、1回ウラで代打を出された巨人の吉川尚輝選手ですが、これで今季143試合、全試合でのスタメン出場を果たしました。「1試合1試合、積み重ねじゃないですけど、先を見ず、1試合1試合1日1日をって感じです」と今季を振り返った吉川選手。「最後2試合はこういう形にはなったんですけど、監督とかいろんな人に感謝したいなと思います」と続けました。脇腹などについて聞か