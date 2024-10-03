「ヤクルト５−３広島」（２日、神宮球場）歴史的大失速の果ては史上初の屈辱だった。広島が４連敗で新井政権２年目にして初のＢクラスが確定した。球団ワーストタイの敵地１２連敗で今季のシーズン負け越しも決定。新井貴浩監督（４７）は「全部終わってから振り返りたい」と語り、残り２戦を全力で戦う姿勢を強調するも、９月を首位で迎えたチームがＡクラス入りを逃すのはプロ野球史上初となった。まさかこんなことになる