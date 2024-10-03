J1リーグ戦で11戦白星から遠ざかっているアビスパ福岡が、4日にベスト電器スタジアム（福岡市）で名古屋と戦う。4試合連続で得点がない攻撃陣の整備が勝利には不可欠。長谷部茂利監督は「自分たちのスタイルを出しながら、時々複数得点が取れれば」と選手を信じた。福岡は8月24日のG大阪戦で前半32分に宮大樹が得点して以降、418分間、相手のゴールネットを揺らしていない。9月28日の鳥栖との九州ダービーでも後半20分に右クロ