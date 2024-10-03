ドル円、１４６円台半ばまで上昇２つの追い風が下支え＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買い優勢の展開が見られ１４６円台半ばまで上昇した。自民党総裁選前の直近高値に顔合わせし、リバウンド相場の流れに復帰している。２つの追い風がドル円を下支えしたようだ。 １つは、総裁選前は日銀の利上げ姿勢を支持していたと考えられていた石破首相が｢現在は追加利上げするような環境にない｣と否定的な見解に