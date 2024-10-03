強制執行を免れようとした愛知県警捜査4課は9月25日、タレントで会社役員の羽賀研二（本名・当真美喜男）容疑者（63）と6代目山口組傘下、3代目弘道会ナンバー3の舎弟頭で10代目稲葉地一家の松山猛総長（69）ら7人を強制執行妨害目的財産損壊等容疑などで逮捕した。捜査当局はタレントがヤクザからカネを借り、そこに司法書士業界のナンバー2が関与してウソの登記をしていたと見ているようだ。【独占入手】ニンマリとした表情が