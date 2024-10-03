創立９０周年を迎えた巨人。巨人での出場試合が多い野手、投手を中心に記録にも記憶にも残る歴代の「偉人」を紹介します。第１０５回は落合博満。＊＊＊＊巨人９０年の歴史を彩った偉人たち。最終回は３度の３冠王の実績を誇る落合博満だ。１９５３年１２月９日、秋田県出身。秋田工から東洋大を中退し、東芝府中を経て７８年のドラフト３位でロッテに入団。８１年に首位打者になると、８２年には３冠王、ＭＶＰ。