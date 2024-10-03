ABEMAにて、オリジナルドラマ『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』を2024年11月7日（木）夜11時より全8話にて放送開始することが決定。また、本作の特報映像が公開された。【特報映像】『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』本作は、政治、経済、芸能、裏社会にいたるまで、あらゆる情報に精通し、社会を裏で操る謎の情報屋、通称“インフォーマ”・木原慶次郎と、ペンで権力に立ち向かうという信念を持つゴシップ週刊誌「週刊