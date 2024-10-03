「毎日王冠・Ｇ２」（６日、東京）昨年の覇者エルトンバローズは栗東坂路で最終リハ。抜群の行きっぷりで活気十分に駆け上がり、西村淳＆杉山晴師ともに好ジャッジ。連覇へ向けて視界は良好だ。夏の北海道で巴賞→函館記念と連勝したホウオウビスケッツは、美浦Ｗで目下の勢いを示す走りを披露した。連覇へ向けて視界は良好だ。昨年の覇者エルトンバローズは西村淳を背に栗東坂路で追われ、行きっぷり良く４Ｆ５２秒９−３８