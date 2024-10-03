国内映画賞のトップバッターとなる「第16回TAMA映画賞」の受賞作品及び受賞者が決定し、最優秀新進男優賞には、松村北斗（SixTONES）と齋藤潤が選出された。前年10月から当年9月に一般劇場で公開される作品及び監督・キャスト・スタッフを対象に、市民ボランティアの実行委員が選考している同映画賞は、明日への元気を与えてくれる・夢をみせてくれる活力溢れる“いきのいい”作品・監督・俳優を、映画ファンの立場から感謝を