7人組ボーイズグループ・IMP.のメンバーが、それぞれ全国7地区のテレビ局で単独レギュラー出演することが決まった。 （関連：【動画あり】IMP.のYouTubeコンテンツはつい見入ってしまう面白さ） 9月26日にIMP.が所属するTOBEの公式サイトでこのことが発表されると、ファンの中では大きな話題に。今後、期待が高まるIMP.の活躍の行方を探る。 ■全国各地でIMP.が見られる IMP.の7人が出演するの