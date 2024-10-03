夏の思い出に後ろ髪を引かれながらも、季節はいよいよ秋へ。夏の風物詩とも言える今年の音楽フェスシーズンも9月23日に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』で一旦終わりを迎えた。振り返ると『FUJI ROCK FESTIVAL '24』（以下、『フジロック』）では、のちにOasisの再結成で世界を沸かせるノエル・ギャラガーが大きなシンガロングを巻き起こしたり、『SUMMER SONIC 2024』（以下、『サマソニ