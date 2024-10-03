電車まつりに初登場の「ミニトレインラピート」南海電鉄は「鉄道の日」記念行事として、2024年11月2日(土)に「南海電車まつり2024」を開催します。開催場所は高野線千代田駅下車徒歩約10分の千代田工場。参加費は無料で、当日は河内長野〜千代田工場間の無料送迎バスを運行します。直接会場を訪れるほか、ちょっと変わった参加方法も。それは募集型企画旅行『貸切の「特急ラピート」で電車まつりに行こう！』に申し込むこと。普段