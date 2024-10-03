三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第123回は実家の「借金地獄」を終わらせた、驚きの借金圧縮法を明かす。両親が抱えた数千万円の借金主人公・財前孝史は不動産屋の営業マンの秋山から物件選びの基礎を学ぶ。秋山は不動産投資ではローンを活用するのが得策だと強調。借金を忌避し、