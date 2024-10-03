「もしリマッチがあるとしたら、断然、武居が有利だと思ってるの。伸びしろは武居の方があるじゃん。そう思わない？」ボクシング元WBA世界スーパーフェザー級王者の内山高志氏が、WBO世界バンタム級王者・武居由樹のトレーナーを務める八重樫東氏に自論を交えて尋ねたのは、自身のYouTubeチャンネル〈内山高志のKOチャンネル〉でのことだ。王者の武居が、挑戦者・比嘉大吾に３-０の判定で勝利し、初防衛に成功したWBO世界バン