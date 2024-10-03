◇欧州CL1次リーグ第2節モナコ2―2ディナモ・ザグレブ（2024年10月2日ザグレブ）欧州チャンピオンズリーグ（CL）は2日、1次リーグ第2節残りの9試合が行われ、モナコ（フランス）が敵地でディナモ・ザグレブ（クロアチア）に2―2と引き分け。1勝1分けの勝ち点4とした。MF南野拓実（29）はフル出場するも決定機を逃し無得点。ディナモ・ザグレブのDF荻原拓也（24）は出番なしに終わり、注目の日本人対決は実現しなかった。