「毎日王冠・Ｇ２」（６日、東京）夏の北海道で２連勝。重賞初制覇も果たし、勢いに乗るホウオウビスケッツが３連勝を狙う。函館記念Ｖ後は放牧で充電。１週前に岩田康騎乗で気合を注入され、迎えた今週は美浦Ｗでリュケイオン（３歳未勝利）と併せ馬。２馬身半追走から直線で内に入ると、馬なりながら力強く脚を伸ばして半馬身先着。６Ｆ８２秒３−３６秒９−１１秒２を計時した。奥村武師は「だいぶ上がってきましたね。