三重県亀山市にある新名神高速のトンネルでトラック同士の追突事故があり追突された側の運転手が死亡しました。 【写真を見る】新名神高速のトンネル内でトラック同士の追突事故追突された側の運転手が死亡追突した側の運転手も一時車内に閉じ込められる 事故があったのは亀山市安坂山町の新名神高速上り線「野登トンネル」で、２日午後3時半ごろトラックに大型トラックが追突しました。 この事故で追突されたトラックを