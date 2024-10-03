女子プロレス「スターダム」の?狂乱娘?鈴季すず（２２）が、５日の愛知・ドルフィンズアリーナ大会で挑戦するワールド王者の中野たむに不穏予告だ。２日後楽園大会での前哨戦ではＡＺＭと組み、中野＆さくらあやと対戦。最後は自軍のＡＺＭがさくらから３カウントを奪い王座戦に弾みをつけた。鈴季は「赤いベルト（ワールド）が欲しいのはもちろんだけど、中野たむをぶっころ…あ、ぶっ潰したい」と鋭い眼光で語った。昨年「