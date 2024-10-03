国会会期を巡って与野党が激突するなどいきなり厳しい船出となっている石破内閣。もともと自民党内に仲間の少ない石破茂首相だけに党内基盤が頼りないが、心のよりどころになるのは小泉進次郎選挙対策委員長かもしれない。石破氏は自民党内から冷ややかな視線を浴びている。安倍晋三元首相を「国賊」と呼んだ村上誠一郎総務相の人事が反発を生んでいることもあるし、もともと人付き合いが悪く、仲間が少ないとされてきた。す