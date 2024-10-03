2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）の出演者発表会が実施され、主演の仲野太賀に加え、池松壮亮、永野芽郁、吉岡里帆、浜辺美波が登壇した。   大河ドラマ第65作は、豊臣秀吉と弟・秀長（仲野太賀）の絆の物語。「もし長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた“天下一の補佐役”秀長の目線から戦国時代をダイナミックに描く、波乱万丈のエンターテインメント。   このたび、新た