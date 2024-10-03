今日3日は、秋雨前線が本州付近に延び、前線上の低気圧が西日本から日本海に進む見込みです。九州から東海は雨や雷雨で局地的に滝のような非常に激しい雨が降るでしょう。関東も朝晩は所々で雨が降りそうです。東北は雨が降ったりやんだりで、北海道も夜は次第に雨が降るでしょう。沖縄は台風18号の影響で大雨や高波に注意。九州〜北海道広く雨や雷雨局地的に滝のような雨今日3日、秋雨前線が本州付近に延びており、前線上の低