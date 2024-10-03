元「雨上がり決死隊」でタレントの宮迫博之（５４）が、約５年半ぶりに地上波番組に出演することが２日、分かった。出演するのはテレビ埼玉が、７日からスタートさせる新番組「ＢｅａｕｔｙＭａｎ〜宮迫博之イケおじ宣言〜」（深夜１時半）。宮迫の所属事務所は、スポーツ報知の取材に「新番組に出演させていただく予定です」と答えた。同局のホームページの番組表には内容や他の出演者などは明かされていないが、３０分の番