株式会社ファンケルは２日、ＰＧＡシニアツアー「ファンケルクラシック」（１８〜２０日、静岡・裾野ＣＣ）の出場選手を発表した。連覇を狙う宮本勝昌（５２）＝シーミュージック＝、シニアルーキーの崔虎星（５１）＝韓国＝、レギュラーツアー３１勝の片山晋呉（５１）＝イーグルポイントＧＣ＝らに加え、アマチュア枠で前巨人軍監督の原辰徳氏（６６）が６年ぶりに参戦する。