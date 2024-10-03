俳優の飯豊まりえが主演を務める読売テレビ・日本テレビ系プラチナイト木曜ドラマ『オクトー 〜感情捜査官心野朱梨〜Season2』（毎週木曜後11：59）の第1話が、きょう3日に放送される。それに先立って、見どころと場面写真が公開された。【場面写真】元アイドルを刺した時田里菜（若月佑美）に近づく美空（影山優佳）同シリーズは、実在する心理学理論「プルチックの感情の輪」を題材に、人間の喜びや悲しみなどの感情を色