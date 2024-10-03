タレントの宮迫博之（54）が出演するレギュラー番組が7日深夜、テレビ埼玉でスタートすることが2日、分かった。宮迫の地上波出演は約5年ぶり。番組は「BeautyMan〜宮迫博之イケおじ宣言〜」で7日深夜1時30分から放送。テレビ埼玉によると「宮迫さんがメーン出演者のバラエティー番組。制作会社からの持ち込み企画」。宮迫の所属事務所は、本紙取材に「番組が予定されているのは事実」とした。宮迫を巡っては、4月に千葉