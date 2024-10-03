２０１７年に完成させた米空母「タイコンデロガ」の全長３・６メートル模型。今回、強襲揚陸艦「ワスプ」と並んで展示される（横須賀おおなみ会提供）全国各地の模型愛好家が製作した艦船模型が集結する合同展示会が５、６の両日、神奈川県横須賀市深田台の市文化会館で開かれる。市内で活動する愛好家サークル「横須賀おおなみ会」が中心となって主催する。海上自衛隊や米海軍が運用する艦船など約５００点の模型作品が展示され